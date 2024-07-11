11 июля 2024, 18:41
Житель Карелии пострадал от рук продавца-мошенника
Мужчина из Кемского района покупал морской контейнер и потерял деньги
В полицию Кемского района обратился 43-летний мужчина. Он рассказал о том, что стал жертвой мошенников и потерял деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как пояснил потерпевший, он нашел в интернете объявление о продаже морского контейнера и связался с продавцом. Договорившись о доставке, мужчина перевел собеседнику 34 тысячи рублей. После этого продавец пропал.
Обстоятельства случившегося выясняются стражами порядка. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch