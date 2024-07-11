На Древлянке пропало электричество

Сегодня в 17:40 в Петрозаводске пропало электричество в домах на Древлянке. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, причиной отключения стало повреждение на сетях. Идут восстановительные работы, когда они завершатся - неизвестно.

Напомним, ранее сегодня проблемы со светом испытали жители центра карельской столицы, Перевалки и Железнодорожного района. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev