11 июля 2024, 18:19
Происшествия

На Древлянке пропало электричество

Еще один район карельской столицы столкнулся с проблемами со светом

Сегодня в 17:40 в Петрозаводске пропало электричество в домах на Древлянке. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, причиной отключения стало повреждение на сетях. Идут восстановительные работы, когда они завершатся - неизвестно.

Напомним, ранее сегодня проблемы со светом испытали жители центра карельской столицы, Перевалки и Железнодорожного района. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev

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Метки: 
Петрозаводск
Древлянка
ЕДДС
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