11 июля 2024, 18:19
На Древлянке пропало электричество
Еще один район карельской столицы столкнулся с проблемами со светом
Сегодня в 17:40 в Петрозаводске пропало электричество в домах на Древлянке. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, причиной отключения стало повреждение на сетях. Идут восстановительные работы, когда они завершатся - неизвестно.
Напомним, ранее сегодня проблемы со светом испытали жители центра карельской столицы, Перевалки и Железнодорожного района. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev