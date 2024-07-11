11 июля 2024, 16:35
Происшествия

Пенсионерка из Петрозаводска потеряла деньги в надежде подзаработать

Жительница карельской столицы набрала кредитов и отдала все мошенникам

В полицию Петрозаводска обратилась 64-летняя женщина. Горожанка рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она решила подзаработать с помощью инвестиций. Женщина сообщила свои паспортные данные незнакомому человеку, который обещал помочь зарегистрироваться на инвестиционной платформе. Горожанку убедили взять несколько кредитов. В итоге она перевела злодеям больше 728 тысяч рублей.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
мошенники
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