Житель Карелии помог полицейским задержать пьяного водителя

В Карелии местный житель помог полицейским поймать пьяного водителя. Он сообщил о нарушителе в дежурную часть полиции, что позволило быстро остановить злоумышленника.

По информации ГИБДД, сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что по автодороге «Кола» движется «Опель Вектра» предположительно с пьяным водителем за рулём. Наряд ДПС Прионежского района незамедлительно выехал для проверки сообщения. В 13:25 на 423 километре федеральной автодороги «Кола» автоинспекторы остановили указанный автомобиль.

Водитель «Опеля» был с признаками алкогольного опьянения, которое зафиксировал алкотестер. 44-летний водитель был отстранён от управления и привлечён к административной ответственности. Автомобиль пьяного водителя помещён на штрафстоянку.

Теперь петрозаводчанину предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей и лишиться права управлять машиной на срок до двух лет. Решение о наказании за управление транспортным средством в состоянии опьянения принимает суд. // Фото: spb-autovikup.ru