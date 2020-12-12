Житель Карелии лишился денег из-за приятного незнакомца

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу в одном из поселков Питкярантского района Карелии. О краже крупной суммы денег сообщил 40-летний местный житель, сообщает региональное МВД.

Пострадавший рассказал, что в сентябре этого года познакомился на улице с неизвестным ему ранее мужчиной. Из завязавшегося разговора узнал, что путник приехал в наш регион на заработки, трудится он на одном из поселковых предприятий. Беседа была столь приятной, что заявитель предложил своему новому знакомому заглянуть на чай. Тот с радостью согласился.

Не подозревая о злых намерениях гостя, потерпевший оставил его в одной из комнат, а сам отлучился на улицу. В это время мужчина отыскал место, где семья хранила сбережения, похитил 40 тысяч рублей, после чего ушёл, не попрощавшись. Ни имени, ни фамилии пострадавший не знал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 52-летний, ранее не судимый, житель другой страны. Его задержали в Ленинградской области. Выяснилось, что мужчину уволили, а деньги ему были нужны. Всю сумму он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде. // Фото: hour24.ru