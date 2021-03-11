Житель Карелии получил очередной штраф за справление нужды в подъезде

В Костомукше отдел муниципального контроля местной администрации вынес вердикты по административным правонарушениям горожан. Об этом сообщает «64 параллель».

Так, свой очередной штраф получил злостный рецидивист. Местный житель уже не раз справлял нужду в общественном месте. На этот раз это произошло в подъезде жилого дома, на девятом этаже. При этом горожанин курил и был пьян. Мужчине был выписан штраф в размере тысячи рублей.

Помимо этого, несколько штрафов назначили за нарушение тишины в вечернее время. Костомукшане мучили соседей громкой музыкой и криками во время распития алкоголя. Жители города жаловались даже на людей, которые громко смотрели фильм в соседней квартире. Благодаря шумным горожанам бюджет Костомукши пополнится на 8600 рублей. Фото twimg.com