Житель Карелии покупал лодку и нарвался на мошенников

В полицию Прионежского района обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он нашел в Интернете объявление о продаже надувной лодки. Продавец пообещал отправить товар через транспортную компанию. Поверив ему, наш земляк перевел 27 тысяч рублей.

Свой товар, однако, мужчина так и не получил. В транспортной компании ему рассказали, что операция отправки не была доведена до конца. А собеседник перестал брать трубку.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com