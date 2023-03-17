Житель Карелии покалечил мужчину в кафе и скрылся в соседнем регионе

На днях 36-летнего уроженца Медвежьегорска задержали в поселке Тельмана Ленинградской области. Мужчина находился в федеральном розыске, пишет 78.ru.

Его обвиняют в жестоком избиении человека, здоровью которого он умышленно причинил вред средней тяжести.

Инцидент произошел еще 3 августа 2021 года в одном из кафе Медвежьегорска. Заведение расположено на Онежской улице. Агрессор множество раз ударил оппонента по голове, сломал ему нижнюю челюсть.

Его объявили в розыск в январе 2021 года. И вот обвиняемого нашли в соседнем регионе. Мужчину доставили в дежурную часть в среду, 15 марта. Скоро его перевезут в Карелию. // фото: freepik.com