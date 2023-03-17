Петрозаводчанка выпила, села за руль и попала в аварию

Автомобили «Ниссан Примера» и «Рено Меган» столкнулись на Боровой вечером 14 марта. По сообщению дорожной полиции, 41-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан» находилась в состоянии опьянения. Машины получили повреждения, авто нарушительницы увез эвакуатор.

За вождение в нетрезвом виде в отношении женщины составили административный протокол. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска