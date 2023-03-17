17 марта 2023, 08:40
Происшествия

Погибшего в ходе СВО военного похоронили в Олонце

Земляки простились с Эдуардом Исаевым, который не вернулся с Украины

Похороны Эдуарда Исаева прошли 16 марта в Олонце. Об этом сообщили в группе районной администрации ВКонтакте.

Военный погиб в ходе спецоперации, об этом стало известно 15 марта. Семье Эдуарда принесли соболезнования чиновники и депутаты.

Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал, что в зону СВО отправилась очередная партия помощи для бойцов. В том числе земляки передали военным из Карелии пилораму. // фото: администрация Олонецкого района

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