Погибшего в ходе СВО военного похоронили в Олонце

Похороны Эдуарда Исаева прошли 16 марта в Олонце. Об этом сообщили в группе районной администрации ВКонтакте.

Военный погиб в ходе спецоперации, об этом стало известно 15 марта. Семье Эдуарда принесли соболезнования чиновники и депутаты.

Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал, что в зону СВО отправилась очередная партия помощи для бойцов. В том числе земляки передали военным из Карелии пилораму. // фото: администрация Олонецкого района