Житель Карелии подобрал чужой паспорт и заработал уголовное дело

У 25-летнего жителя Питкярантского района пропали деньги. Молодой человек тщетно пытался найти злоумышленника самостоятельно и в итоге обратился в полицию.

Как удалось узнать стражам порядка, 27-летний житель Питкяранты нашел возле торгового центра чужое удостоверение личности. В обложке документа лежали 10 тысяч рублей. Как предположили в МВД, молодой человек деньги забрал, а паспорт передал продавцам.

По признакам кражи возбудили уголовное дело. Расследование продолжается. (фото rg.ru)