Житель Карелии ответит за преступление против собственной бабушки

В полицию Кондопоги обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропали деньги - 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 41-летний внук потерпевшей. Мужчина знал, где бабушка хранит свои сбережения, и решил, что она не заметит, если он возьмет несколько купюр. Украденные деньги горожанин пропил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson