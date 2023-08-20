20 августа 2023, 11:13
Житель Карелии ответит за преступление против собственной бабушки
Мужчина из Кондопоги подозревается в краже денег
В полицию Кондопоги обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропали деньги - 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попал 41-летний внук потерпевшей. Мужчина знал, где бабушка хранит свои сбережения, и решил, что она не заметит, если он возьмет несколько купюр. Украденные деньги горожанин пропил.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson