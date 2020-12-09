Житель Карелии обворовал спящего пенсионера

В доме пожилого жителя Карелии побывал вор, пока мужчина мирно спал. Неизвестный смог прихватить 1500 рублей. Потерпевший, 84-летний житель Прионежья, заявил полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело.

Под подозрением оперативников оказался сосед потерпевшего - 32-летний местный житель, сообщили в МВД по РК. Мужчина рассказал, что заходил днем к пенсионеру занять денег. Мужчина не отказал.

Сосед купил выпить, но этого оказалось мало. Ближе к ночи он снова заглянул к безотказному пенсионеру, без особых усилий открыв входную дверь. В прихожей гость нашел кошелек и забрал деньги. (фото kgd.ru)