Житель Карелии обокрал собственную бабушку

В полицию Лахденпохского района обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что у нее пропала сумка, в которой лежали деньги - 10 тысяч рублей - и паспорт, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 24-летний внук потерпевшей. Мужчина пришел в гости к бабушке, и пока та занималась своими делами, взял ее сумку и ушел. Родственник отправился в ресторан, где потратил все деньги, а затем выкинул сумку.

Полицейские обнаружили паспорт и вернули его владелице. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Фото pixabay.com/Fleimax