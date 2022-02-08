Ужасное ДТП в Карелии снял регистратор пострадавшего автомобиля

В федеральном эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вести» показали страшную аварию, произошедшую в Карелии.

Ролик был опубликован в паблике «Двач». Судя по описанию, ДТП произошло в Лоухском районе на трассе «Кола».

На кадрах видно, как на дороге в условиях сильной метели легковой автомобиль, регистратор которого и снял происшествие, врезается во встречный грузовик. Видимость на трассе была практически равна нулю.

По данным источника, в аварии пострадали два человека.