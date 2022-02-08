08 февраля 2022, 11:31
В Карелии возбудили уголовное дело из-за нескольких фотографий девушки
Несовершеннолетняя девушка выложила в Интернет личные фото своей подруги и привлекла внимание следователей
После ссоры с подругой девочка-подросток опубликовала в Интернете ее личные фотографии, навредив знакомой и себе. В Сортавале следователи завели в отношении 16-летней девушки уголовное дело по признакам нарушения неприкосновенности частной жизни, сообщили в пресс-службе СУ СК по РК
Следователи установили, что в декабре прошлого года девушка с помощью приложения сохранила в своем телефоне несколько личных снимков подруги. На некоторых были запечатлены открытые части тела.
Когда девочки поссорились, подозреваемая опубликовала в соцсети эти фотографии. Своими действиями она причинила знакомой моральный вред. Расследование уголовного дела продолжается. (фото pixabay.com, MarieXMartin)