В Карелии возбудили уголовное дело из-за нескольких фотографий девушки

После ссоры с подругой девочка-подросток опубликовала в Интернете ее личные фотографии, навредив знакомой и себе. В Сортавале следователи завели в отношении 16-летней девушки уголовное дело по признакам нарушения неприкосновенности частной жизни, сообщили в пресс-службе СУ СК по РК

Следователи установили, что в декабре прошлого года девушка с помощью приложения сохранила в своем телефоне несколько личных снимков подруги. На некоторых были запечатлены открытые части тела.

Когда девочки поссорились, подозреваемая опубликовала в соцсети эти фотографии. Своими действиями она причинила знакомой моральный вред. Расследование уголовного дела продолжается. (фото pixabay.com, MarieXMartin)