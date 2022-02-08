Мошенники под видом полицейских обманули двух жительниц Карелии

Мошенник под видом следователя обманул 44-летнюю костомукшанку. Незнакомец в телефонной беседе сообщил женщине, что злоумышленники воспользовались ее персональными данными и пытаются оформить кредит на полмиллиона рублей. Аферист предложил ей самой взять кредит, а затем перевести деньги на «безопасный счет». Жительница Карелии слепо поверила звонившему и не стала уточнять информацию в банке. В итоге она взяла 597 тысяч рублей в кредит и перевела на чужой счет, рассказали в пресс-центре МВД.

В аналогичную ситуацию попала 64-летняя жительница Лахденпохьи. После беседы якобы с сотрудником правоохранительных органов женщина перевела 210 тысяч рублей на восемь телефонных номеров. Мошенник убедил свою жертву, что только так она сможет «обезопасить» свои сбережения.

В обоих случаях потерпевшие пришли в полицию. (фото pixabay.com, geralt)