Грузовик опрокинулся в Карелии, пострадал водитель

7 февраля в Сегежском районе произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 11:50 на 26-м километре дороги, которая соединяет трассу «Кола» и Сегежу. По данным ведомства, 35-летний водитель автомобиля «Вольво» при выезде со второстепенной дороги не справился с управлением и совершил выезд в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате аварии водитель получил травмы. Обстоятельства происшествия выясняются. Фото источника