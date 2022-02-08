08 февраля 2022, 10:29
Грузовик опрокинулся в Карелии, пострадал водитель
35-летний мужчина травмировался в аварии в Сегежском районе
7 февраля в Сегежском районе произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
Инцидент случился в 11:50 на 26-м километре дороги, которая соединяет трассу «Кола» и Сегежу. По данным ведомства, 35-летний водитель автомобиля «Вольво» при выезде со второстепенной дороги не справился с управлением и совершил выезд в кювет, после чего машина опрокинулась.
В результате аварии водитель получил травмы. Обстоятельства происшествия выясняются. Фото источника