Житель Карелии не закрыл автомобиль и лишился денег

В полицию Питкярантского района обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала, что из ее автомобиля, припаркованного во дворе, ночью пропали деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 19-летний местный житель. Молодой человек признался, что залез в чужую машину, поскольку та не была закрыта. Внутри мужчина нашел кошелек, забрал оттуда 5000 рублей и скрылся.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: freepik.com / Standret