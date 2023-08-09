09 августа 2023, 19:26
Ряд домов в Петрозаводске остался без горячей воды
Коммунальщики ведут восстановительные работы в столице Карелии
Сегодня в 17:40 в Петрозаводске произошло отключение горячей воды в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, без водоснабжения остались здания на проспекте Ленина, улицах Анохина и Шотмана. Причиной стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.
К какому времени вода вернется в дома горожан, не уточняется. // Фото: unsplash.com / Jennifer Lim Tamkican