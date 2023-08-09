Ряд домов в Петрозаводске остался без горячей воды

Сегодня в 17:40 в Петрозаводске произошло отключение горячей воды в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, без водоснабжения остались здания на проспекте Ленина, улицах Анохина и Шотмана. Причиной стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

К какому времени вода вернется в дома горожан, не уточняется. // Фото: unsplash.com / Jennifer Lim Tamkican