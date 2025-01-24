Житель Карелии не нашел работу и пошел на преступление

В Карелии осужден мужчина, которого обвиняли в краже паспорта у друга и в хищении денег с его банковских карт. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

По данным источника, в марте 2024 года житель Беломорска приехал в Медвежьегорск на поиски работы. Найти работу ему не удалось. Тогда, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего друга, он дождался, пока хозяин уснет, взял его паспорт и две банковские карты и скрылся. В течение суток беломорчанин расплачивался чужими картами в магазинах и кафе. Когда деньги кончились, он уничтожил платежные средства и пытался сжечь документ. Затем уехал домой.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся, посетовав на то, что на преступление его толкнул алкоголь. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch