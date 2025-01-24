Два десятка домов в Петрозаводске остались без воды

Сегодня утром в Петрозаводске произошло отключение воды в ряде домов на Перевалке. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 10:20 без воды остались некоторые здания на улицах Фрунзе, Островского и на Лососинском шоссе. Всего под отключение попали более двух десятков домов.

Причиной случившегося стало повреждение на сетях. Ведутся ремонтные работы. Ориентировочное время их завершения не уточняется. // Фото: unsplash.com / Curology