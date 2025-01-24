24 января 2025, 12:29
Происшествия

Два десятка домов в Петрозаводске остались без воды

На Перевалке люди сидят без воды из-за аварии

Сегодня утром в Петрозаводске произошло отключение воды в ряде домов на Перевалке. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 10:20 без воды остались некоторые здания на улицах Фрунзе, Островского и на Лососинском шоссе. Всего под отключение попали более двух десятков домов.

Причиной случившегося стало повреждение на сетях. Ведутся ремонтные работы. Ориентировочное время их завершения не уточняется. // Фото: unsplash.com / Curology

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Петрозаводск
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