Житель Карелии не хотел работать и потихоньку пилил алюминиевый кабель

В отдел полиции Питкярантского района позвонил очевидец и сказал, что кто-то распиливает металл на соседней частной территории. На место выехали оперативники, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который сказал, что счел здание заброшенным. Он проник на территорию, увидел кабель решил сдать его в металлолом.

Сначала срезал и продал порядка 18 килограммов металлического провода. Вырученные 1 800 рублей тут же потратил. На другой день вернулся и стал отпиливать оставшуюся часть.

Мужчина ранее уже был судим за подобное преступление, взялся за старое, потому что не хочет работать. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Ущерб превысил 8 600 рублей. // фото: freepik.com