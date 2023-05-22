Жительница Карелии чудом выжила после нападения бандита

В Сортавале возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство женщины, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, 17 мая подозреваемый выпивал в компании приятелей в одной из квартир. В ходе застолья между ним и его знакомой вспыхнула ссора. Мужчина схватил нож, дважды ударил потерпевшую по лицу, а затем нанес удары ножом в спину.

Свидетели происшествия вызвали скорую. Благодаря оказанной квалифицированной помощи пострадавшая осталась жива.

Подозреваемый ранее уже был судим. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. // Фото: freepik.com