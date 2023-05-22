22 мая 2023, 14:08
Мужчина на мопеде улетел в кювет и попал в больницу
На подъезде к Чупе произошла авария с пострадавшим
Вечером 20 мая на территории Лоухского района мужчина на мопеде попал в ДТП. Он вылетел с трассы в кювет, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Это было на 13-м километре дороги «Подъезд к Чупе» примерно в 20:00. Почему 40-летний мужчина на Motoland Alpha потерял управление, предстоит выяснить.
Водителя госпитализировали, сотрудники полиции ведут проверку обстоятельств этой аварии. // фото: ГИБДД Карелии