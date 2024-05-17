Житель Карелии нашел в лесу оружие и патроны и попал под статью

Сегежанин в тайне хранил у себя оружие и боеприпасы - это оказалось незаконно. В отношении 44-летнего жителя Карелии завели уголовное дело.

Полиции мужчина рассказал, что несколько лет назад нашел в лесу охотничье ружье, винтовку и более 400 патронов и оставил себе.

Оперативники все изъяли у него, а эксперты признали, что оружие изготовлено на заводе и исправно, а патроны пригодны к стрельбе. Известно, что мужчина ранее был судим. Его поместили под подписку о невыезде. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann