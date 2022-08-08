Житель Карелии лишился телефона после вечеринки у себя дома

В полицию Пудожа обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли телефон стоимостью 5200 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили, что к совершению преступления причастен 39-летний пудожанин, который приходил в гости к заявителю. Уходя, он прихватил гаджет своего приятеля. В течение трех недель он активно пользовался мобильником.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Телефон будет возвращен хозяину. Фото: unsplash.com