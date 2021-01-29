Житель Карелии лишился денег после знакомства с девушкой в Интернете

В полицию Беломорского района обратился 33-летний мужчина. Он пожаловался, что мошенники списали с его счета все деньги - почти 43 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что житель Карелии познакомился в Интернете с очень привлекательной девушкой. Между ними завязалась переписка. На протяжении нескольких дней молодые люди общались практически беспрерывно.

В какой-то момент новая подруга отправила мужчине ссылку на Интернет-голосование, в котором она участвовала, и попросила помочь голосом. Девушка предупредила, что за это могут списать 50 рублей. Наш земляк с радостью согласился оказать услугу красотке. Пройдя по ссылке и выбрав фотографию своей знакомой, мужчина обнаружил диалоговое окно, в которое необходимо было ввести номер мобильного телефона, к которому привязана карта, а также секретный код из СМС-сообщения. После этого к личному кабинету счета подключилось новое устройство. Мгновенно были списаны все деньги.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение. Фото staffcounter.net