Житель Карелии лишился денег из-за оплошности жены

В полицию Костомукши обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что ему стали приходить странные смс-сообщения о списании денег с банковской карты - было потрачено около 9000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что потерпевший в этот день давал карту своей жене. Когда он поинтересовался у супруги, что за покупки она совершает, то узнал, что та потеряла платежное средство.

Под подозрение попал 41-летний местный житель. Мужчина рассказал, что нашел чужую карту и стал расплачиваться ей в магазинах, приобретая алкоголь, табак и продукты. Утром после организованного праздника подозреваемый выдал полицейским остатки торжества - две бутылки водки и колбасу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Фото pixabay.com/stevepb