Житель Карелии лишился автомобиля из-за несданного экзамена в ГИБДД

В Суоярви 18 декабря инспекторы ДПС отстранили от управления водителя автомобиля ВАЗ-2112. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Уточняется, что мужчина ранее был лишен водительских прав. Срок лишения закончился, и автомобилист сел за руль. Однако, он не прошел процедуру восстановления прав - не сдал теоретический экзамен в ГИБДД.

В отношении водителя был составлен административный протокол. Ему грозит штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку. Фото ГИБДД Карелии