Житель Беломорского района сдал в металлолом соседский мотоцикл

28-летний беломорчанин обратился в полицию и заявил о краже, сообщает сайт МВД Карелии.

Молодой человек указал, что у него похитили мотоцикл отечественного производства, который хранился во дворе дома. Ущерб превысил 10 000 рублей.

Один из свидетелей, опрошенных полицией, вспомнил, что вечером к дому беломорчанина подъезжала большегрузная машина. Оперативники выяснили, что услугами грузового транспорта воспользовался 44-летний житель Беломорского района. Мужчина искал деньги на спиртное и вспомнил о стоящем в соседнем дворе мотоцикле. Он заказал грузовое такси и вывез транспорт в пункт приема металлолома. Незаконно вырученные деньги пропил.

Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу. В отношении «металлиста» возбуждено уголовное.

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