11 января 2021, 17:13
Происшествия

Житель Беломорского района сдал в металлолом соседский мотоцикл

Обвиняемый в краже мужчина может потерять свободу на пять лет

28-летний беломорчанин обратился в полицию и заявил о краже, сообщает сайт МВД Карелии. 

Молодой человек указал, что у него похитили мотоцикл отечественного производства, который хранился во дворе дома. Ущерб превысил 10 000 рублей.

Один из свидетелей, опрошенных полицией, вспомнил, что вечером к дому беломорчанина подъезжала большегрузная машина. Оперативники выяснили, что услугами грузового транспорта воспользовался 44-летний житель Беломорского района. Мужчина искал деньги на спиртное и вспомнил о стоящем в соседнем дворе мотоцикле. Он заказал грузовое такси и вывез транспорт в пункт приема металлолома. Незаконно вырученные деньги пропил.

Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу. В отношении «металлиста» возбуждено уголовное.

Фото с сайта i.ytimg.com

Обсудить
просмотр
180572
Метки: 
Карелия
новости Карелии
Беломорск
Беломорский район
мотоцикл
Кража
хищение
воровство