Автомобиль снес ребенка на «ватрушке» в Амурской области

Популярная забава в излюбленном месте отдыха амурчан едва не обернулась трагедией.

Видеорегистратор очевидца запечатлел серьезную аварию на льду Чигиpинcкoгo вoдoxpaнилищa пoд Блaгoвeщeнcкoм в Амурской области. Инцидент произошел 10 января, передает «Вести.ру».

На кадрах видно, как «Ниссан» везет за собой «ватрушку» с ребенком. На льду появляется автомобиль «Субару», который виляет и в итоге сталкивается с первым авто. «Субару» разворачивает, машина боком сносит ребенка на тюбинге.

Несовершеннолетнему потребовалась помощь врачей. Прокуратура начала проверку.

Ранее в Карелии дети также покалечились, катаясь на «ватрушках». Инцидент произошел в январе 2021 года в парке Ваккосалми в Сортавале. Прокуратура также организовала проверку.