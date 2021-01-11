11 января 2021, 15:15
Автомобиль снес ребенка на «ватрушке» в Амурской области
Машина катала ребенка на тюбинге, когда в них влетел другой автомобиль
Популярная забава в излюбленном месте отдыха амурчан едва не обернулась трагедией.
Видеорегистратор очевидца запечатлел серьезную аварию на льду Чигиpинcкoгo вoдoxpaнилищa пoд Блaгoвeщeнcкoм в Амурской области. Инцидент произошел 10 января, передает «Вести.ру».
На кадрах видно, как «Ниссан» везет за собой «ватрушку» с ребенком. На льду появляется автомобиль «Субару», который виляет и в итоге сталкивается с первым авто. «Субару» разворачивает, машина боком сносит ребенка на тюбинге.
Несовершеннолетнему потребовалась помощь врачей. Прокуратура начала проверку.
Ранее в Карелии дети также покалечились, катаясь на «ватрушках». Инцидент произошел в январе 2021 года в парке Ваккосалми в Сортавале. Прокуратура также организовала проверку.