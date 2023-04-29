29 апреля 2023, 12:35
Происшествия

Житель Башкортостана ездил пьяным по Петрозаводску

Нетрезвого водителя отстранили от управления вечером в пятницу в карельской столице

Вечером в пятницу в Петрозаводске прошел рейд «Контроль трезвости». В ходе проведения мероприятия был выявлен один пьяный водитель, сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

От управления был отстранен водитель автомобиля Toyota с признаками опьянения. Уроженец Башкортостана отказался проходить медосвидетельствование.

В отношении мужчины был составлен протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. // Фото ГИБДД Петрозаводска

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