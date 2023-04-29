Житель Башкортостана ездил пьяным по Петрозаводску

Вечером в пятницу в Петрозаводске прошел рейд «Контроль трезвости». В ходе проведения мероприятия был выявлен один пьяный водитель, сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

От управления был отстранен водитель автомобиля Toyota с признаками опьянения. Уроженец Башкортостана отказался проходить медосвидетельствование.

В отношении мужчины был составлен протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. // Фото ГИБДД Петрозаводска