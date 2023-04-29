29 апреля 2023, 12:19
Водитель автобуса грубо нарушил ПДД в центре Петрозаводска
Автобус едва не устроил ДТП в карельской столице
Сегодня утром водитель автобуса грубо нарушил ПДД в центре Петрозаводска. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Все случилось в 7 утра. На кадрах видно, как автобус проезжает пересечение проспекта Ленина и улицы Дзержинского на красный свет. Автомобилю, ехавшему на зеленый, пришлось пропускать маршрутку.
За проезд на красный свет предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. // Фото: скриншот видео CityLink