29 апреля 2023, 11:00
Серьезная авария на тепломагистрали произошла в карельском городе
В Сегеже устраняют последствия крупной аварии
В Сегеже на центральной тепломагистрали произошла серьезная авария. Об этом сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева.
По словам чиновницы, аварийная бригада ЦБК работает над устранением последствий аварии с 6:30 утра. Работы продолжаются.
Гусева извинилась перед жителями города и пообещала проинформировать об окончании работ. // Фото «Петрозаводск говорит»