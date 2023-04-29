29 апреля 2023, 11:00
Происшествия

Серьезная авария на тепломагистрали произошла в карельском городе

В Сегеже устраняют последствия крупной аварии

В Сегеже на центральной тепломагистрали произошла серьезная авария. Об этом сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева.

По словам чиновницы, аварийная бригада ЦБК работает над устранением последствий аварии с 6:30 утра. Работы продолжаются.

Гусева извинилась перед жителями города и пообещала проинформировать об окончании работ. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Сегежа
цбк
авария
тепломагистраль
Марина Гусева
новости Карелии