Серьезная авария на тепломагистрали произошла в карельском городе

В Сегеже на центральной тепломагистрали произошла серьезная авария. Об этом сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева.

По словам чиновницы, аварийная бригада ЦБК работает над устранением последствий аварии с 6:30 утра. Работы продолжаются.

Гусева извинилась перед жителями города и пообещала проинформировать об окончании работ. // Фото «Петрозаводск говорит»