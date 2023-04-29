В доме жителя Карелии нашли емкости с порохом и патроны

В Питкярантском районе в доме жителя одного из поселков при обыске были найдены емкости с порохом и патроны. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, ранее пенсионер увлекался охотой и имел разрешение на хранение оружия. Он владел двумя ружьями, но затем, когда разрешение закончилось, мужчина сдал их на утилизацию. В дальнейшем он планировал восстановить разрешение, но так и не осуществил задуманное. Патроны и порох пенсионер оставил дома и хранил в чемодане.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Мужчине грозит от шести до восьми лет лишения свободы и крупный штраф. // Фото: unsplash.com