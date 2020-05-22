22 мая 2020, 13:00
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Жилой комплекс «Симфония» признан лучшим среди новостроек

Победу ЖК получил на ежегодном Градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК», который является одним из самых масштабных в России

Организаторами конкурса «ТОП ЖК» выступили  Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства,  Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике,  Национальное объединение застройщиков жилья.

В рамках Конкурса определяются лучшие жилые комплексы в Российской Федерации, а также в каждом из регионов, в которых развита конкуренция в жилищном строительстве. Для участия в конкурсе было отобраны 800 жилых комплексов от 500 застройщиков.  

Отбор участников проводился путем предварительного сбора данных о преимуществах и недостатках всех строящихся в Российской Федерации жилых комплексов. 

По каждому жилому комплексу собраны данные по 106 параметрам, большинство из которых заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ. В зависимости от значения каждого из  параметров жилому комплексу были  начислены баллы.

Оценку проектов в рамках Конкурса осуществляли  независимые от застройщиков Эксперты, рекомендованные некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков. 

Экспертам предоставляется специальное программное обеспечение портала ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков), позволяющее удаленно исследовать параметры жилых комплексов, а также присваивать баллы номинантам по каждому критерию оценки. 

Всего было утверждено 17 критериев оценки жилых комплексов, в числе которых: 

  • социальная инфраструктура; 
  • дворовые пространства, безопасность; 
  • архитектура, фасады; 
  • входные группы; 
  • подъезды; 
  • лифты; 
  • инженерные системы; 
  • среда для маломобильных граждан.  

По итогам отбора, конкурсная комиссия объявляет финалистов и победителей на основании сводных оценок экспертов.  В состав Конкурсной комиссии вошли руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере, научных организаций.

Жилой комплекс «Симфония» от строительной компании «Век» победил в в номинации «Лучший жилой комплекс -новостройка в Республике Карелия». Первое место  в конкурсах такого масштаба и компетенции подтверждает главное – постоянную заботу о комфорте проживания наших клиентов; безупречное качество выполняемых работ;  высокотехнологичность и уникальность проекта.

Высокая экспертная оценка дает уверенность, что компания движется в верном направлении, стимулирует  к постоянному развитию, поддерживая при этом  такую же высокую планку строительства в регионе.

Более подробно о ЖК «Симфонии» вы можете узнать на сайте

Записаться на индивидуальный показ квартир можно  по телефону 33-00-43.

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