Жилой комплекс «Симфония» признан лучшим среди новостроек

Организаторами конкурса «ТОП ЖК» выступили Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике, Национальное объединение застройщиков жилья.

В рамках Конкурса определяются лучшие жилые комплексы в Российской Федерации, а также в каждом из регионов, в которых развита конкуренция в жилищном строительстве. Для участия в конкурсе было отобраны 800 жилых комплексов от 500 застройщиков.

Отбор участников проводился путем предварительного сбора данных о преимуществах и недостатках всех строящихся в Российской Федерации жилых комплексов.

По каждому жилому комплексу собраны данные по 106 параметрам, большинство из которых заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ. В зависимости от значения каждого из параметров жилому комплексу были начислены баллы.

Оценку проектов в рамках Конкурса осуществляли независимые от застройщиков Эксперты, рекомендованные некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков.

Экспертам предоставляется специальное программное обеспечение портала ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков), позволяющее удаленно исследовать параметры жилых комплексов, а также присваивать баллы номинантам по каждому критерию оценки.

Всего было утверждено 17 критериев оценки жилых комплексов, в числе которых:

социальная инфраструктура;

дворовые пространства, безопасность;

архитектура, фасады;

входные группы;

подъезды;

лифты;

инженерные системы;

среда для маломобильных граждан.

По итогам отбора, конкурсная комиссия объявляет финалистов и победителей на основании сводных оценок экспертов. В состав Конкурсной комиссии вошли руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере, научных организаций.

Жилой комплекс «Симфония» от строительной компании «Век» победил в в номинации «Лучший жилой комплекс -новостройка в Республике Карелия». Первое место в конкурсах такого масштаба и компетенции подтверждает главное – постоянную заботу о комфорте проживания наших клиентов; безупречное качество выполняемых работ; высокотехнологичность и уникальность проекта.

Высокая экспертная оценка дает уверенность, что компания движется в верном направлении, стимулирует к постоянному развитию, поддерживая при этом такую же высокую планку строительства в регионе.

Более подробно о ЖК «Симфонии» вы можете узнать на сайте.

Записаться на индивидуальный показ квартир можно по телефону 33-00-43.