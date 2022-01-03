Жилой дом вспыхнул ночью в Карелии

Сегодня в 1:24 ночи пожарные Муезерского района получили сигнал о происшествии в поселке Ледмозеро. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место ЧП выехали две единицы техники и семеро сотрудников пожарно-спасательной части. Выяснилось, что горит жилой дом. Борьба с огнем заняла около получаса - в 1:50 пожар был ликвидирован.

В министерстве напоминают жителям и гостям республики, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото pixabay.com/12019