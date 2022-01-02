К Земле опять летит опасный астероид

Астрономы сообщили, что весной 2029 года к нашей планете на опасное расстояние приблизится астероид Апофис. Его диаметр почти 400 метров, а вес около 30 тонн.

Астероид Апофис пролетит весной 2029 года в районе орбиты геостационарных спутников, но с Землей он не столкнется, заявил сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга Денис Денисенко.

«Ни в 2029, ни в 2036 году он с планетой точно не столкнется»,

– передает РИА «Новости».

Астроном рассказал, что небесное тело открыли в 2004 году и уже тогда исключили возможность его падения на Землю. Данные о разрушительных последствиях падения астероида эксперт попросил считать проективным сценарием.

Согласно данным ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС), энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида c Землей, составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы.

«Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду», — приводит РИА «Новости» прогноз экспертов. // Фото: 12995263 / Pixabay