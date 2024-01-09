Жилой дом вспыхнул на юге Карелии

Днем 8 января в селе Видлица вспыхнул пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 15:08. Сообщалось о том, что загорелся жилой дом на две семьи. К месту ЧП отправились местные пожарные, а также их коллеги из поселка Ильинский.

Общими усилиями с огнем удалось справиться. На пожаре никто не погиб и не пострадал. Причины возгорания выясняются. // Фото ОПС по Олонецкому району