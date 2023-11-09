Жилой дом вспыхнул на севере Карелии

Сегодня днем на севере Карелии произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает паблик пожарной охраны Кемского района.

По данным источника, сигнал о возгорании в одноэтажном здании в Кеми поступил на пульт дежурного в 12:57. На место выехали две единицы техники и шестеро пожарных. Огонь был оперативно потушен.

Площадь пожара составила 31 квадратный метр. Есть ли пострадавшие, не уточняется. // Фото: freepik.com / Ilovehz