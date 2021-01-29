Жилой дом сгорел на юге Карелии

Расчеты пожарно-спасательных подразделений Питкярантского района и ДПК Питкяранты привлекались для тушения пожара в частном жилом доме.

Сообщение о возгорании дома № 6 на улице Нагорной поступило на пульт ПСС города Питкяранты вчера вечером в 20:28.

Не прошло и пяти минут, как пожарные уже были на месте происшествия и, проведя боевое развертывание, приступили к тушению огня. К счастью, еще до прибытия пожарных, хозяин успел покинуть горящий дом.

В борьбе с огнем участвовало одиннадцать человек. В 21:30 пожар был ликвидирован. Причина пожара пока не установлена. Специалисты проводят проверку. В результате пожара строение дома было значительно повреждено огнем.

Фото с сайта lipetskmedia.ru