Жилой дом с людьми подожгли в Карелии

В Пудожском районе осужден 39-летний местный житель. Мужчину обвиняли в попытке сжечь чужой дом, сообщает республиканская прокуратура.

Как было установлено в суде, житель Пудожа из ревности решил сжечь частный дом, где жил вместе с матерью его соперник. 22 августа прошлого года он подошел к зданию с канистрой бензина, облил стены и поджег дом. Мужчина думал, что внутри никого нет, поскольку свет был выключен. Однако хозяева были дома, заметили возгорание и вовремя его потушили.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. // Фото: unsplash.com