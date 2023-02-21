21 февраля 2023, 10:35
Жилой дом с людьми подожгли в Карелии
В Пудожском районе мужчину осудили за попытку уничтожения чужого имущества
В Пудожском районе осужден 39-летний местный житель. Мужчину обвиняли в попытке сжечь чужой дом, сообщает республиканская прокуратура.
Как было установлено в суде, житель Пудожа из ревности решил сжечь частный дом, где жил вместе с матерью его соперник. 22 августа прошлого года он подошел к зданию с канистрой бензина, облил стены и поджег дом. Мужчина думал, что внутри никого нет, поскольку свет был выключен. Однако хозяева были дома, заметили возгорание и вовремя его потушили.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. // Фото: unsplash.com