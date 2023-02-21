Шла по диагонали. «Рено Сандеро» сбил женщину в центре Петрозаводска

В центре столицы Карелии сбили пешехода. Автонаезд произошел утром 20 февраля на перекрестке проспекта Ленина и улицы Антикайнена. Под колесами автомобиля «Рено Сандеро» оказалась 56-летняя женщина. В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили, что женщина переходила перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Момент аварии запечатлела камера наблюдения компании CityLink. Все случилось в тот момент, когда автомобиль совершал левый поворот, а женщина вышла на перекресток и собиралась, судя по всему. перейти проезжую часть по диагонали. От удара ее отбросило вперед на асфальт. К ней тут же подбежали прохожие и вышел водитель авто.

В ГИБДД сообщили, что пострадавшую госпитализировали. Проводится проверка. // фото Госавтоинспекция города