Жителя Карелии запугали и заставили отдать полтора миллиона рублей

В полицию Кондопоги обратился 41-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, все началось с телефонного звонка с незнакомого номера. Звонивший предупредил мужчину об уголовной ответственности из-за того, что от его имени поступило сразу девять заявок на кредиты в разные банки. При этом собеседник правильно назвал личные данные кондопожанина и номер его счета.

После этого на счет потерпевшего были перечислены 747 тысяч рублей вопреки его желанию. Собеседник пояснил, что это кредитные деньги, которые нужно перевести на безопасный счет. Далее к разговору подключился следователь, который описал дальнейшие действия.

В итоге мужчину вынудили купить новый телефон, чтобы установить приложение для перевода денег. Также кондопожанина заставили пойти по банкам для оформления других кредитов. В итоге он сумел взять 250 и 300 тысяч рублей в двух организациях, эти деньги он тоже отправил на различные счета. При этом потерпевший сам собирал справки и даже ездил в Петрозаводск, чтобы получить деньги.

Общая сумма ущерба с учетом страховок составила почти полтора миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com