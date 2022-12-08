Жилой дом конца ХIX века в Сортавале признан памятником архитектуры

В Сортавале в 1882 году была возведена усадьба. Она располагается на пересечении современных улиц Карельской и Советских космонавтов. По сообщению Управления по охране объектов культурного наследия, жилой дом усадьбы признан памятником архитектуры и введен в реестр исторических зданий республики.

В конце позапрошлого века в усадьбу входили большой жилой дом и хозяйственные постройки. Автором проекта был Оскар Леандер. По словам сотрудников Управления по охране ОКН, здание является типичным для городской деревянной архитектуры Сортавалы и других населенных пунктов Северного Приладожья, а также Восточной Финляндии второй половины ХIХ века.

Здание входит в систему застройки южного района города - одного из наиболее богатых памятниками деревянного зодчества, что и определяет его историко-архитектурную значимость, отметили специалисты. // Фото: vk.com/uoknrk.