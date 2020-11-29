Жилой дом горел сегодня в Петрозаводске

Сегодня на Старой Кукковке горел жилой дом. Пожарным потребовался час, чтобы справиться с возгоранием, сообщает МЧС по РК.

«В 14:46 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (22 чел., 8 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, ул. Котовского д. 10. В 15:18 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении МЧС.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

Видео Антона Кукковского, фото Ольги Комиссаровов с паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».