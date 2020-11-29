Первая группа врачей из Санкт-Петербурга прибыла в Петрозаводск

В Петрозаводск приехала первая группа врачей из Санкт-Петербурга, чтобы помочь петрозаводским медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсетях пишет руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Ординаторы медицинских университетов имени Мечникова и Павлова откликнулись на мою личную просьбу: помочь городским поликлиникам, испытывающим недостаток кадров»,

– пишет он.

В первой и четвертой поликлиниках много врачей находятся на больничном, поэтому питерские специалисты будут направлены именно в эти учреждения. Это врачи разных специальностей, но работать они будут на терапевтических участках, сейчас это самое востребованное звено.

Для врачей организовано проживание в санатории «Марциальные воды», двухразовое питание (завтрак, ужин).