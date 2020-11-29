Карельская спортсменка отличилась на турнире в Пермском крае

Карельская спортсменка Александра Русакова завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях в Пермском крае. На турнире в Пермском крае отличились и другие наши спортсмены, сообщает министерство спорта Республики Карелия

С 26 по 30 ноября в Пермском крае проходят Всероссийские соревнования по ориентированию «Уральские узоры».

Сегодня, 28 ноября, карельская спортсменка Александра Русакова завоевала бронзовую медаль в группе «Элита» на дистанции лыжная гонка-спринт. Александра соревновалась с сильнейшими ориентировщицами России.

Накануне достойные результаты на соревнованиях показали Надежда Холманских и Михаил Голубев. Надежда стала четвертой, а Михаил занял седьмое место на дистанции лыжная гонка-лонг.