29 ноября 2020, 09:15
Общество

Более двадцати человек госпитализированы с пневмонией в Карелии

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19

22 человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2569 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19 (фото с osnmedia.ru). 

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Метки: 
коронавирус
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