Более двадцати человек госпитализированы с пневмонией в Карелии

22 человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2569 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19 (фото с osnmedia.ru).